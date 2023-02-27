Бубке такое и не снилось! Юный швед улетел на космическую высоту (видео)

Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд

Долгое время рекорды украинца Сергея Бубка называли вечными. Лишь единицы легкоатлетов могли прыгнуть с шестом выше 6 метров. А приблизиться к достижениям Бубки вообще не мог никто. Недавно в легкой атлетике побили рекорд, который держался 41 год.

Но вот 23-летний швед Арман Дюплантис теперь штампует мировые рекорды один за другим. Для примера. За всю карьеру Бубка 46 раз прыгал выше шести метров, у Дюплантиса уже 60 таких прыжков! Максимальный прыжок Бубки — 6,15 метров, Дюплантиса — 6,22 м. И это явно не предел.

Шведу принадлежат семь из восьми самых высоких прыжков в истории. Дюплантис побил собственный мировой рекорд на турнире во французском Клермон-Ферране. В своей третьей попытке Арман покорил планку на высоте 6,22 метра!

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту, который проходил во Франции. А прыгунья в длину из Украины Марина Бех-Романчук ценой травмы выиграла "бронзу".

Недавно украинская спортсменка свой день рождения отпраздновала в бикини.