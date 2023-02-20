Легкоатлетка побила мировой рекорд, который держался 41 год (видео)

Фемке Бол поставила новый ориентир в беге на 400 метров

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Фемке Бол побила мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении. Случилось это на чемпионате Нидерландов по легкой атлетике. Ранее был побит "вечный" рекорд украинской легкоатлетки.

22-летняя нидерландская спортсменка преодолела дистанцию за 49,26 секунды, тем самым улучшив результат чешки Ярмилы Кратохвиловой, которая в 1982 году пробежала дистанцию за 49,59 секунды.

"Я надеялась пробежать за 50 секунд, но 49,26 секунды – это слишком здорово. У меня действительно нет слов, чтобы описать свои впечатления. Очень круто, что это произошло на глазах моей родной аудитории. Мне было тяжело на последнем круге, но публика помогла мне", — поделилась впечатлениями Бол.

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту, который проходил во Франции. Недавно она победила и на турнире в Норвегии. Кроме того, Ярослава стала лучшей по итогам соревнований в Германии. Наша спортсменка сейчас лучшая легкоатлетка мира в своей дисциплине.