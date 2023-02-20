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Легкоатлетка побила світовий рекорд, який тримався 41 рік (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Легкоатлетка побила світовий рекорд, який тримався 41 рік (відео) Новина оновлена 20 лютого 2023, 08:53

Фемке Бол поставила новий орієнтир у бігу на 400 метрів

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Фемке Бол побила світовий рекорд у бігу на 400 метрів у приміщенні. Сталося це на чемпіонаті Нідерландів з легкої атлетики. Раніше було побито "вічний" рекорд української легкоатлетки.

22-річна нідерландська спортсменка подолала дистанцію за 49,26 секунди, тим самим покращивши результат чешки Ярмили Кратохвілової, яка у 1982 році пробігла дистанцію за 49,59 секунди.

"Я сподівалася пробігти за 50 секунд, але 49,26 секунди – це надто здорово. У мене справді немає слів, щоб описати свої враження. Дуже круто, що це сталося на очах моєї рідної аудиторії. Мені було важко на останньому колі, але публіка допомогла мені", — поділилася враженнями Бол.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла турнір зі стрибків у висоту, який проходив у Франції. Нещодавно вона перемогла і на турнірі у Норвегії. Крім того, Ярослава стала найкращою за підсумками змагань у Німеччині. Наша спортсменка зараз найкраща легкоатлетка світу у своїй дисципліні.

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#Легка атлетика #Світовий рекорд #Новини Легка атлетика #Біг на 400 м