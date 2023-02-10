День рождения отпраздновала в бикини: горячие фото украинской легкоатлетки

Татьяна Безшийко показала снимки с праздника

Украинской легкоатлетке Татьяне Безшийко исполнилось 23 года. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях. Недавно также день рождения отметил чемпион мира по боксу Александр Усик.

В Instagram Безшийко свои снимки подписала лаконично: "23 зимы моей жизни".

На снимках наша спортсменка одета лишь в бикини, держит цифры 2 и 3, а рядом воздушные шары и букет роз.

Татьяна Безшийко – мастер спорта Украины по легкой атлетике. Она специализируется в беге на 400 метров с барьерами.

Недавно закончила Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.

В Instagram спортсменки немало красивых снимков.

Недавно украинки выиграли весь комплект медалей на турнирах по прыжкам в высоту в Европе. А Ярослава Магучих с рекордом стала победительницей соревнований в Норвегии.

Ранее мы рассказывали, что украинская звезда ММА надела патриотическое бикини. Напомним, Марина Мороз стала первой представительницей сильнейшее ММА-лиги мира в Playboy. Спортсменка частенько радует свою аудиторию откровенными снимками и видео.