День рождения отпраздновала в бикини: горячие фото украинской легкоатлетки
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Татьяна Безшийко показала снимки с праздника
Украинской легкоатлетке Татьяне Безшийко исполнилось 23 года. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях. Недавно также день рождения отметил чемпион мира по боксу Александр Усик.
В Instagram Безшийко свои снимки подписала лаконично: "23 зимы моей жизни".
На снимках наша спортсменка одета лишь в бикини, держит цифры 2 и 3, а рядом воздушные шары и букет роз.
Татьяна Безшийко – мастер спорта Украины по легкой атлетике. Она специализируется в беге на 400 метров с барьерами.
Недавно закончила Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.
В Instagram спортсменки немало красивых снимков.
Недавно украинки выиграли весь комплект медалей на турнирах по прыжкам в высоту в Европе. А Ярослава Магучих с рекордом стала победительницей соревнований в Норвегии.
Ранее мы рассказывали, что украинская звезда ММА надела патриотическое бикини. Напомним, Марина Мороз стала первой представительницей сильнейшее ММА-лиги мира в Playboy. Спортсменка частенько радует свою аудиторию откровенными снимками и видео.