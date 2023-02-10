День народження відсвяткувала у бікіні: гарячі фото української легкоатлетки

Тетяна Безшийко показала знімки зі свята

Українській легкоатлетці Тетяні Безшийко виповнилося 23 роки. Про це спортсменка повідомила у соцмережах. Нещодавно також день народження відзначив чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

У Instagram Безшийко свої знімки підписала лаконічно: "23 зими мого життя".

На знімках наша спортсменка одягнена лише у бікіні, тримає цифри 2 та 3, а поруч повітряні кулі та букет троянд.

Тетяна Безшийко – майстер спорту України з легкої атлетики. Вона спеціалізується у бігу на 400 метрів із бар’єрами.

Нещодавно закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

У Instagram спортсменки чимало гарних знімків.

Нещодавно українки виграли весь комплект медалей на турнірах зі стрибків у висоту в Європі. А Ярослава Магучих із рекордом стала переможницею змагань у Норвегії.

Раніше ми розповідали, що українська зірка ММА одягла патріотичне бікіні. Нагадаємо, Марина Мороз стала першою представницею найсильнішої ММА-ліги світу в Playboy. Спортсменка частенько радує свою аудиторію відвертими знімками та відео.