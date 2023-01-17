День народження Усика: для привітання дружині вистачило двох слів

Катерина запостила у соцмережах кілька милих спільних фото

Один із найкращих боксерів в історії України святкує день народження. Чемпіону світу Олександру Усику виповнилося 36 років.

У соцмережах Олександра привітала його дружина Катерина. Дівчина опублікувала кілька спільних фотографій.

"Безмежно люблю", — підписала знімки в Instagram Катерина.

Досягнення Усика

Олександр Усик народився 17 січня 1987 року у Сімферополі. Непереможений український боксер-професіонал, який виступає у першій важкій та суперважкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring, пише Wikipedia.

Чинний чемпіон світу за версіями WBA super, WBO, IBF, IBO та The Ring у суперважкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018—2019) у першій важкій вазі.

Олімпійський чемпіон 2012 (до 91 кг), чемпіон світу 2011 (до 91 кг), чемпіон Європи 2008 року (до 81 кг), неодноразовий чемпіон України серед любителів.

Нещодавно Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram поцікавився у росіян, чому у православній країні ніяк не поховають вбивцю царя. Також пояснив пропагандисту Соловйову, що на того чекає доля Геббельса. Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом.