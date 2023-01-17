День рождения Усика: для поздравления жене хватило двух слов

Екатерина запостила в соцсетях несколько милых совместных фото

Один из лучших боксеров в истории Украины празднует день рождения. Чемпиону мира Александру Усику исполнилось 36 лет.

В соцсетях Александра поздравила его супруга Екатерина. Девушка опубликовала несколько совместных фотографий.

"Безгранично люблю", — подписала снимки в Instagram Екатерина.

Достижения Усика

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring", пишет Wikipedia.

Действующий чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018—2019) в первом тяжелом весе.

Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), чемпион мира 2011 года (до 91 кг), чемпион Европы 2008 года (до 81 кг), неоднократный чемпион Украины среди любителей.

Недавно Александр Усик во время прямого эфира в Instagram поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя. Также объяснил пропагандисту Соловьеву, что того ждет участь Геббельса. Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом.