Уступила лишь эфиопке: украинка завоевала "серебро" на престижном турнире по кроссу

Украинская легкоатлетка провела отличный забег по пересеченной местности в Албуфейре

Украинка Наталья Стребкова выиграла серебряную награду на одном из открытых кроссовых турниров, которые проводит Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в Португалии. Накануне в мире легкой атлетике был побит рекорд в прыжках с шестом.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Наталья стала второй на этапе Всемирного легкоатлетического тура по кроссу категории "Gold", проходившему в Албуфейре.

Стребкова пробежала 6.37 км за 21 минуту и 38 секунд, уступив лишь сопернице из Эфиопии Ликини Амебо (21:35).

Примечательно, что соревнования по легкоатлетическому кроссу "Almond Blossom Cross Country" проводятся в Португалии с 1977 года. Среди их победителей есть и представитель Украины, а именно Сергей Лебедь, ставший лучшим в 2007 году.

Ранее сообщалось, что украинская метальница молота Ирина Климец завоевала серебряную медаль на этапе Континентального тура Мировой легкой атлетики категории "Gold" в Австралии.

Напомним, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла "бронзу" на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во Франции.