Рекорд побит! Украинский легкоатлет Кокошко завоевал медаль на чемпионате Европы

Спортсмен установил рекорд Украины

В пятницу, 3 марта, украинский легкоатлет Роман Кокошко завоевал "бронзу" в толкании ядра в финале чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Накануне украинская легкоатлетка Наталья Стребкова завоевала медаль на соревнованиях по кроссу в Португалии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины в Facebook. Роман не только выиграл медаль в Турции, но и установил новый рекорд Украины в толкании ядра — 21,84 м.

Победу в Стамбуле одержал итальянец Зейн Уэйр (22,06 м), второе место у Томаша Штанека из Чехии (21,90 м). 26-летний Роман впервые выступил на чемпионате Европы. К слову, Украина в этой дисциплине не выходила в финал ЧЕ с 2000 года. Кокошко превзошел результат украинка Александра Багача, который в 1994 году завоевал "золото" на легкоатлетическом Евро в помещении.

Стамбул, Турция. Толкание ядра. Мужчины. Финал

Зейн Вэйр (Италия) – 22,06 м Томаш Штанек (Чехия) – 21,90 м Роман Кокошко (Украина) – 21,84 м

К слову, Кокошко завоевал первую медаль Украины на ЧЕ-2023 в помещении.

Ранее сообщалось, что украинская метальница молота Ирина Климец выиграла "серебро" на турнире в Австралии.

Напомним, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук ценой травмы завоевала "бронзу" во Франции.