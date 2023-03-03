Лучшая на брусьях! 15-летняя украинка выиграла "золото" на этапе Кубка мира (видео)

Юная спортсменка впервые выступала на таком уровне

В пятницу, 3 марта, украинская гимнастка Анна Лащевская выиграла соревнования в упражнениях на разновысоких брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар). Накануне украинский гимнаст стал победителем первого в сезоне этапа Кубка мира в немецком Котбусе в упражнениях на параллельных брусьях.

О победе Лащевской сообщает пресс-служба Международной федерация гимнастики в Twitter. Это дебютный сезон для украинки на взрослом уровне.

За свое выступление 15-летняя украинка получила 13,500 балла, что является лучшим результатом на соревнованиях. Второе место заняла Натали Вестлунд (13.233) из Швеции, а "бронзу" завоевала японка Микако Серита (13,233). К слову, еще одна представительница Украины Елизавета Губарева (13,000) стала четвертой.

Ранее украинские гимнастки Светлана Малькова и Екатерина Кулешова поднялись на вторую строчку пьедестала на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (Азербайджан).

Напомним, на ЧМ-2022 по спортивной гимнастике украинец Игорь Радивилов выиграл медаль в своем коронном упражнении — опорном прыжке.