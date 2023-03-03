Найкраща на брусах! 15-річна українка виграла "золото" на етапі Кубка світу (відео)

Юна спортсменка вперше виступала на такому рівні

У п’ятницю, 3 березня, українська гімнастка Анна Лащевська виграла змагання у вправах на різновисоких брусах на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі (Катар). Напередодні український гімнаст став переможцем першого у сезоні етапу Кубка світу у німецькому Котбусі у вправах на паралельних брусах.

Про перемогу Лащевської повідомляє пресслужба Міжнародної федерації гімнастики у Twitter. Це дебютний сезон для українки на дорослому рівні.

За свій виступ 15-річна українка отримала 13,500 балів, що є найкращим результатом на змаганнях. Друге місце посіла Наталі Вестлунд (13.233) зі Швеції, а "бронзу" виборола японка Мікако Серіта (13,233). Ще одна представниця України Єлизавета Губарева (13,000) стала четвертою.

Раніше українські гімнастки Світлана Малькова та Катерина Кулешова піднялися на другий рядок п’єдесталу на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті в Баку (Азербайджан).

Нагадаємо, на ЧС-2022 зі спортивної гімнастики українець Ігор Радивілов виграв медаль у своїй коронній вправі — опорному стрибку.