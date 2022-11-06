Стрибнув на "бронзу"! Гімнаст із Маріуполя завоював медаль чемпіонату світу

Ігор Радівілов виграв "бронзу" в опорному стрибку

У Ліверпулі завершився чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. В останній день змагань збірна України поклала до своєї скарбнички бронзову медаль. Постарався Ігор Радівілов. Раніше українському гімнасту заборонили перебувати на ЧС у футболці з написом "Зупиніть війну".

Радівілов знову виграв нагороду у своїй коронній вправі — опорному стрибку. Випередити спортсмена з Маріуполя зуміли лише Артур Давтян (Вірменія) та Карлос Юло (Філіппіни).

Ця медаль стала єдиною для збірної України на нинішньому чемпіонаті світу. Для Радівілова це четверта нагорода чемпіонатів світу за кар’єру — у нього два "срібла" та дві "бронзи". Крім того, Радівілов вигравав бронзову медаль Олімпійських ігор 2012 року в опорному стрибку.

Раніше повідомлялося, що українець Ілля Ковтун виграв два "золота" на Кубку світового виклику в Угорщині.

Нагадаємо, російського гімнаста Івана Куляка дискваліфікували на рік за виступ з літерою Z на формі.