Найскладніший стрибок! Український спортсмен виграв етап Кубка світу, виконавши "ураган" (відео)

Спортсмен став найкращим, вибравши для змагань найскладніший стрибок

У неділю, 5 березня, український фрістайліст Дмитро Котовський переміг на етапі Кубка світу у Швейцарії. У лютому 2023 року він тріумфував на етапі КС в американському Дір-Веллі.

У фіналі змагань в Енгадіні (Швейцарія) наш спортсмен виконав найскладніший із дозволених стрибків — "ураган" (потрійне сальто з п’ятьма гвинтами "фул-трипл-фул-фул"). Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

21-річний спортсмен із Рівного у другій спробі отримав дивовижні 136,76 бала за свій стрибок. Він зумів випередити ще двох учасників, які стрибали у суперфіналі потрійне сальто з п’ятьма гвинтами, але з нижчим коефіцієнтом складності. Швейцарець Ное Рот (133,11) посів друге місце, а американець Крістофер Лілліс (128,00) – третє.

Завдяки другій перемозі поспіль Котовський вийшов на перше місце у загальному заліку Кубка світу.

"Наші вітання чемпіону та всьому тренерському штабу збірної України на чолі з Енвером Аблаєвим! Пишаємося вами!" — привітали спортсмена в НОК.

Нагадаємо, українка Анастасія Новосад здобула бронзову нагороду чемпіонату світу-2023 у лижній акробатиці.

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