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Самый сложный прыжок! Украинский спортсмен выиграл этап Кубка мира, исполнив "ураган" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Дмитрий Котовский Новость обновлена 05 марта 2023, 18:01
Дмитрий Котовский. Фото facebook.com/skifederation.ukraine

Спортсмен стал лучшим, выбрав для соревнований самый сложный прыжок

В воскресенье, 5 марта, украинский фристайлист Дмитрий Котовский победил на этапе Кубка мира в Швейцарии. В феврале 2023 года он триумфовал на этапе КМ в американском Дир-Вэлли.

В финале соревнований в Энгадине (Швейцария) наш спортсмен исполнил самый сложный из разрешенных прыжков — "ураган" (тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл-фул-фул"). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

21-летний спортсмен из Ровно во второй попытке получил впечатляющие 136,76 балла за свой прыжок. Он сумел опередить еще двух участников, прыгавших в суперфинале тройное сальто с пятью винтами, но с более низким коэффициентом сложности. Швейцарец Ноэ Рот (133,11) занял второе место, а американец Кристофер Лиллис (128,00) — третье.

Благодаря второй победе подряд Котовский вышел на первое место в общем зачете Кубка мира.

"Наши поздравления чемпиону и всему тренерскому штабу сборной Украины во главе с Энвером Аблаевым! Гордимся вами!" — поздравили спортсмена в НОК.

Напомним, украинка Анастасия Новосад завоевала бронзовую награду чемпионата мира-2023 в лыжной акробатике.

Ранее сообщалось о конфузе российского лыжника-чемпиона на финише.

Теги:
#Лыжная акробатика #Лыжный спорт #Дмитрий Котовский