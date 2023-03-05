Самый сложный прыжок! Украинский спортсмен выиграл этап Кубка мира, исполнив "ураган" (видео)

Спортсмен стал лучшим, выбрав для соревнований самый сложный прыжок

В воскресенье, 5 марта, украинский фристайлист Дмитрий Котовский победил на этапе Кубка мира в Швейцарии. В феврале 2023 года он триумфовал на этапе КМ в американском Дир-Вэлли.

В финале соревнований в Энгадине (Швейцария) наш спортсмен исполнил самый сложный из разрешенных прыжков — "ураган" (тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл-фул-фул"). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

21-летний спортсмен из Ровно во второй попытке получил впечатляющие 136,76 балла за свой прыжок. Он сумел опередить еще двух участников, прыгавших в суперфинале тройное сальто с пятью винтами, но с более низким коэффициентом сложности. Швейцарец Ноэ Рот (133,11) занял второе место, а американец Кристофер Лиллис (128,00) — третье.

Благодаря второй победе подряд Котовский вышел на первое место в общем зачете Кубка мира.

"Наши поздравления чемпиону и всему тренерскому штабу сборной Украины во главе с Энвером Аблаевым! Гордимся вами!" — поздравили спортсмена в НОК.

Напомним, украинка Анастасия Новосад завоевала бронзовую награду чемпионата мира-2023 в лыжной акробатике.

Ранее сообщалось о конфузе российского лыжника-чемпиона на финише.