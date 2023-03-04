Шансов на Олимпиаду все меньше: российских спортсменов не пускают на соревнования

Гимнасты из стран-агрессоров остаются под баном

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) продолжил отстранение россиян и белорусов от международных турниров из-за войны в Украине. Ранее российский гимнаст пошел воевать против Украины.

"К сожалению, начавшийся более года назад конфликт в Украине все еще продолжается. Учитывая исключительные обстоятельства, связанные с этим конфликтом, Исполнительный комитет FIG решил продолжить меры, принятые 26 февраля 2022 года и 4 марта 2022 года, в частности, решение, согласно которому российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не имеют права участвовать в соревнованиях санкционированных FIG", — официальное заявление Международной федерации гимнастики.

Следовательно, если российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, они не смогут выполнить олимпийский норматив и поехать в Париж-2024.

Напомним, в прошлом году российский гимнаст Иван Куляк был отстранен от соревнований на год за то, что он налепил букву Z (символ российской агрессии в Украине) на форму во время этапа Кубка мира в Дохе. В россии пытались нелепо оправдать Куляка, мол, он просто любит фильм "Зорро".

Ранее сообщалось, что гимнасту сборной Украины запретили появляться на соревнованиях в желто-синей футболке с надписью "Остановите войну".