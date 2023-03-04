Шансів на Олімпіаду дедалі менше: російських спортсменів не пускають на змагання

Гімнасти з країн-агресорів залишаються під баном

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) продовжив усунення росіян та білорусів від міжнародних турнірів через війну в Україні. Раніше російський гімнаст пішов воювати проти України.

"На жаль, конфлікт в Україні все ще триває. Враховуючи виняткові обставини, пов’язані з цим конфліктом, Виконавчий комітет FIG вирішив продовжити заходи, вжиті 26 лютого 2022 року і 4 березня 2022 року, зокрема, рішення, згідно з яким російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не мають права брати участь у змаганнях санкціонованих FIG", — офіційна заява Міжнародної федерації гімнастики.

Отже, якщо російські та білоруські спортсмени не братимуть участі у змаганнях, вони не зможуть виконати олімпійський норматив та поїхати до Парижа-2024.

Нагадаємо, минулого року російського гімнаста Івана Куляка було відсторонено від змагань на рік за те, що він наліпив букву Z (символ російської агресії в Україні) на форму під час етапу Кубка світу в Досі. У росії намагалися безглуздо виправдати Куляка, мовляв, він просто любить фільм "Зорро".

Раніше повідомлялося, що гімнасту збірної України заборонили з’являтися на змаганнях у жовто-синій футболці з написом "Зупиніть війну".