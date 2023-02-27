Вместо флага финишировал с палкой: видео позора российского чемпиона

Российский лыжник-чемпион финишировал с одним древком вместо флага

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который назвал чемпионат мира "грязным" из-за отсутствия россиян, победил в скиатлоне на Всероссийских соревнованиях "Чемпионские высоты" в Малиновке. Лыжник хотел финишировать с российским флагом, но в итоге пересек финишную линию с древком.

Об этом сообщает "Матч ТВ". Российский лыжник, потерял флаг на последних метрах дистанции.

Примечательно, что Большунов сравнил выигрыш скиатлона на соревнованиях "Чемпионские высоты" с победой в аналогичной дисциплине на чемпионате мира. К слову, ЧМ-2023 по лыжным гонкам проходит в Словении, куда недопустили ни россиян, ни белорусов.

"Я защитил свой титул, который в 2021 году выиграл в Оберстдорфе (на чемпионате мира). И очень радостно. Дорогого стоит, тем более, что года идут", — цитирует Большунова "Матч ТВ".

Ранее глава Федерации лыжных гонок россии Елена Вяльбе заявила, что Запад еще будет уговаривать россиян приезжать на международные соревнования.

Напомним, в рф оскорбили скандинавов из-за отстранения россиян и белорусов в лыжных гонках.