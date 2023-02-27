Замість прапора фінішував із палкою: відео ганьби російського чемпіона

Російський лижник-чемпіон фінішував з одним держаком замість прапора

Триразовий олімпійський чемпіон Олександр Большунов, який назвав чемпіонат світу "брудним" через відсутність росіян, переміг у скіатлоні на Всеросійських змаганнях "Чемпіонські висоти" у Малинівці. Лижник хотів фінішувати з російським прапором, але в результаті перетнув фінішну лінію з держаком.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Російський лижник втратив прапор на останніх метрах дистанції.

Примітно, що Большунов порівняв виграш скіатлону на змаганнях "Чемпіонські висоти" з перемогою в аналогічній дисципліні на чемпіонаті світу. До речі, ЧС-2023 з лижних перегонів проходить у Словенії, куди недопустили ні росіян, ні білорусів.

"Я захистив свій титул, який у 2021 році виграв в Оберстдорфі (на чемпіонаті світу). І дуже радісно. Дорогого варте, тим більше, що роки йдуть", — цитує Большунова "Матч ТВ".

Раніше глава Федерації лижних перегонів росії Олена Вяльбе заявила, що Захід ще вмовлятиме росіян приїжджати на міжнародні змагання.

Нагадаємо, в рф образили скандинавів через усунення росіян та білорусів у лижних перегонах.