Украинскому теннисисту посоветовали валить в россию после нашумевшего интервью

Спортсмен поддержал российских и белорусских атлетов

Второй ракетке Украины (парный разряд) Олегу Приходько посоветовали не возвращаться в Украину после слов теннисиста о полномасштабной войне.

С соответствующим призывом обратился к Приходько харьковский бизнесмен, меценат и волонтер Юрий Сапронов в Facebook. Юрий отметил, что ему не понятна такая позиция спортсмена спустя год широкомасштабного вторжения россии, которая убила десятки тысяч украинцев.

"Больно и стыдно. Больше года активной фазы войны. Десятки тысяч погибших Героев воинов, сотни тысяч погибших мирных украинцев, стариков, женщин, детей, сотни разрушенных городов, сел, поселков, миллионы беженцев.

Я могу прокомментировать в посте каждую строчку этого опуса, боюсь забанят. Олегу совет один — уезжайте жить и играть в рф и за рф. Надеюсь Федерация тенниса Украины найдет правильное решение по гражданину Украины Олегу Приходько", — написал Сапронов, который также привел несколько цитат теннисиста.

Цитаты Олега Приходько по поводу россиян в международном спорте

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в помещении во Франции. Напарником украинца был белорус Иван Лютаревич.

Напомним, бывший теннисист Сергей Стаховский во время большой войны расстался с женой.