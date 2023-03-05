Украинскому теннисисту посоветовали валить в россию после нашумевшего интервью
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Спортсмен поддержал российских и белорусских атлетов
Второй ракетке Украины (парный разряд) Олегу Приходько посоветовали не возвращаться в Украину после слов теннисиста о полномасштабной войне.
С соответствующим призывом обратился к Приходько харьковский бизнесмен, меценат и волонтер Юрий Сапронов в Facebook. Юрий отметил, что ему не понятна такая позиция спортсмена спустя год широкомасштабного вторжения россии, которая убила десятки тысяч украинцев.
"Больно и стыдно. Больше года активной фазы войны. Десятки тысяч погибших Героев воинов, сотни тысяч погибших мирных украинцев, стариков, женщин, детей, сотни разрушенных городов, сел, поселков, миллионы беженцев.
Я могу прокомментировать в посте каждую строчку этого опуса, боюсь забанят. Олегу совет один — уезжайте жить и играть в рф и за рф. Надеюсь Федерация тенниса Украины найдет правильное решение по гражданину Украины Олегу Приходько", — написал Сапронов, который также привел несколько цитат теннисиста.
Ранее сообщалось, что украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в помещении во Франции. Напарником украинца был белорус Иван Лютаревич.
Напомним, бывший теннисист Сергей Стаховский во время большой войны расстался с женой.