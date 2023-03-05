Українському тенісистові порадили валити в росію після гучного інтерв’ю

Спортсмен підтримав російських та білоруських атлетів

Другій ракетці України (парний розряд) Олегу Приходьку порадили не повертатися до України після слів тенісиста про повномасштабну війну.

З відповідним закликом звернувся до Приходька харківський бізнесмен, меценат та волонтер Юрій Сапронов у Facebook. Юрій зазначив, що йому не зрозуміла така позиція спортсмена через рік широкомасштабного вторгнення росії, яка вбила десятки тисяч українців.

"Боляче і соромно. Понад рік активної фази війни. Десятки тисяч загиблих Героїв воїнів, сотні тисяч загиблих мирних українців, людей похилого віку, жінок, дітей, сотні зруйнованих міст, сіл, селищ, мільйони біженців.

Я можу прокоментувати в пості кожний рядок цього опуса, боюся забанять. Олегу порада одна — їдьте жити й грати в рф і за рф. Сподіваюся Федерація тенісу України знайде правильне рішення щодо громадянина України Олега Приходька”, — написав Сапронов, який також додав кілька цитат тенісиста.

Цитати Олега Приходька з приводу росіян у міжнародному спорті

Раніше повідомлялося, що український тенісист Владислав Манафов став переможцем хардового челенджера у приміщенні у Франції. Напарником українця був білорус Іван Лютаревич.

Нагадаємо, колишній тенісист Сергій Стаховський під час великої війни розлучився із дружиною.