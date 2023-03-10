Укол у серце України: російський спорт виводять з-під санкцій

Позиція України у міжнародному спорті похитнулася

У п’ятницю, 10 березня, російських фехтувальників було допущено до міжнародних змагань. Напередодні українська шпажистка виграла чемпіонат Європи.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація фехтування (FIE). Організація схвалила повернення російських та білоруських спортсменів на змагання під своєю егідою, повідомляє Inside the Games.

Рішення про допуск рф та Білорусі було прийнято на позачерговому конгресі FIE, який проходив 10 березня в онлайн-режимі. За повернення росіян проголосували 89 осіб, проти — 46. Нагадаємо, спортсменів із країн-агресорів було усунуто від змагань під егідою FIE з березня минулого року через повномасштабне вторгнення рф в Україну відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Примітно, що головою МОК є колишній олімпійський чемпіон з фехтування (командна рапіра) Томас Бах.

Рішення про повернення росіян набуде чинності у другій половині квітня 2023 року, коли розпочнеться олімпійська кваліфікація у фехтуванні.

Примітно, що президент НОК та міністр спорту України Вадим Гутцайт, який раніше вигравав олімпійське "золото" у фехтуванні (командна шабля), тиждень тому відмовився від посади президента Федерації фехтування України. У мережі навіть назвали це рішення FIE "ударом сокири" по українському міністру.

До речі, головою FIE до великої війни в Україні був російський олігарх Алішер Усманов. Через рік повномасштабного вторгнення рф, схоже, вплив росії на FIE знову набув колишньої сили, а позиція України у світовому спорті сильно похитнулася.

Раніше повідомлялося, що діти українських фехтувальників пішли стопами батьків і почали вигравати медалі на високому рівні.

Нагадаємо, українські шпажистки вибороли бронзову медаль у командній першості на чемпіонаті Європи серед кадетів у Таллінні (Естонія).