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Чому українські тенісисти не бойкотують матчі із росіянами: чітке пояснення

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Українські та російські тенісисти не тиснуть один одному руки
Українські та російські тенісисти не тиснуть один одному руки

Наші спортсмени не хочуть пропустити Олімпійські ігри

Нещодавно український теніс сколихнув грандіозний скандал. Олег Приходько виступав у парі з російським тенісистом та заявив, що для нього національність не має значення. Українець не засуджував росію після року повномасштабної війни. І закликав не усувати спортсменів із країн-агресорів.

Те, що українські тенісисти грають із росіянами, давно обурює президента НОК Вадима Гутцайта. Оскільки для МОК це вагомий аргумент: мовляв, якщо українські та російські тенісисти можуть без ексцесів грати один з одним, то інші спортсмени зможуть разом змагатися. У тому числі на Олімпіаді-2024.

Чому наші тенісисти не бойкотують матчі з росіянами, пояснив президент Федерації тенісу України Сергій Лагур.

ФТУ послідовно виступає проти участі спортсменів з росії та білорусі на міжнародній арені.

Щодо участі наших спортсменів у змаганнях, де беруть участь спортсмени під нейтральним прапором. У нас усі змагання є кваліфікаційними, тому що у нас основний критерій – це рейтинг, який береться за 25 тижнів до Олімпійських ігор.

Якщо наші спортсмени не братимуть участі у цих змаганнях, то ми фактично позбавляємо їх права виступати на Олімпійських іграх, і не важливо чи будуть росіяни і білоруси брати участь у них", — цитує Лагура "Трибуна".

Раніше ми писали, що Марта Костюк виграла турнір серії WTA, у фіналі вона обіграла росіянку.

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#Теніс #Український тенісист #Тенісист