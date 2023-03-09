Чому українські тенісисти не бойкотують матчі із росіянами: чітке пояснення

Наші спортсмени не хочуть пропустити Олімпійські ігри

Нещодавно український теніс сколихнув грандіозний скандал. Олег Приходько виступав у парі з російським тенісистом та заявив, що для нього національність не має значення. Українець не засуджував росію після року повномасштабної війни. І закликав не усувати спортсменів із країн-агресорів.

Те, що українські тенісисти грають із росіянами, давно обурює президента НОК Вадима Гутцайта. Оскільки для МОК це вагомий аргумент: мовляв, якщо українські та російські тенісисти можуть без ексцесів грати один з одним, то інші спортсмени зможуть разом змагатися. У тому числі на Олімпіаді-2024.

Чому наші тенісисти не бойкотують матчі з росіянами, пояснив президент Федерації тенісу України Сергій Лагур.

ФТУ послідовно виступає проти участі спортсменів з росії та білорусі на міжнародній арені.

Щодо участі наших спортсменів у змаганнях, де беруть участь спортсмени під нейтральним прапором. У нас усі змагання є кваліфікаційними, тому що у нас основний критерій – це рейтинг, який береться за 25 тижнів до Олімпійських ігор.

Якщо наші спортсмени не братимуть участі у цих змаганнях, то ми фактично позбавляємо їх права виступати на Олімпійських іграх, і не важливо чи будуть росіяни і білоруси брати участь у них", — цитує Лагура "Трибуна".

Раніше ми писали, що Марта Костюк виграла турнір серії WTA, у фіналі вона обіграла росіянку.