Знищила та принизила росіянку: Марта Костюк виграла перший титул WTA (відео)
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Після фіналу українка проігнорувала свою суперницю
Українська тенісистка Марта Костюк уперше у кар’єрі виграла турнір серії WTA. Наша спортсменка стала переможницею змагань у американському Остіні. Раніше Олегу Приходьку порадили не повертатися до України після слів тенісиста про повномасштабну війну.
У фінальному поєдинку Костюк у двох сетах обіграла росіянку Варвару Грачову, яка виступала під нейтральним прапором.
У першому сеті Марта Костюк виграла лише один гейм на своїй подачі і цього вистачило, щоби довести партію до перемоги. У другому сеті українка поступалася 3:5, але виграла чотири гейми поспіль, відігравши один сетбол на прийомі.
Шлях до перемоги:
- R32: Далма Галфі (Угорщина) — 7:5, 6:1
- R16: Медісон Бренгл (США) — 6:3, 3:6, 6:0
- QF: Анна-Лена Фрідсам (Німеччина) — 7:6 (6), 6:2
- SF: Даніель Коллінс (США, 4) — 6:4, 6:3
- FR: Варвара Грачова (-) — 6:3, 7:5
Перемога в Остіні приносить Марті Костюк 34 280 доларів призових та 280 рейтингових очок. Вона вперше підніметься на 40 місце в рейтингу WTA.
Церемонію нагородження Марта Костюк розпочала зі слів "Слава Україні". "У положенні, в якому я перебуваю зараз, виграти цей титул є особливо важливим. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які зараз борються і гинуть… Очевидно, що це дуже особливий момент", — цитує Костюк BTU.
Зазначимо, що Марта Костюк після перемоги над Грачовою не стала тиснути їй руку і відмовилася від традиційної спільної фотосесії з нагородами.
Нагадаємо, колишній тенісист Сергій Стаховський під час великої війни розлучився із дружиною.