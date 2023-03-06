Знищила та принизила росіянку: Марта Костюк виграла перший титул WTA (відео)

Після фіналу українка проігнорувала свою суперницю

Українська тенісистка Марта Костюк уперше у кар’єрі виграла турнір серії WTA. Наша спортсменка стала переможницею змагань у американському Остіні. Раніше Олегу Приходьку порадили не повертатися до України після слів тенісиста про повномасштабну війну.

У фінальному поєдинку Костюк у двох сетах обіграла росіянку Варвару Грачову, яка виступала під нейтральним прапором.

У першому сеті Марта Костюк виграла лише один гейм на своїй подачі і цього вистачило, щоби довести партію до перемоги. У другому сеті українка поступалася 3:5, але виграла чотири гейми поспіль, відігравши один сетбол на прийомі.

Шлях до перемоги:

R32: Далма Галфі (Угорщина) — 7:5, 6:1

R16: Медісон Бренгл (США) — 6:3, 3:6, 6:0

QF: Анна-Лена Фрідсам (Німеччина) — 7:6 (6), 6:2

SF: Даніель Коллінс (США, 4) — 6:4, 6:3

FR: Варвара Грачова (-) — 6:3, 7:5

Перемога в Остіні приносить Марті Костюк 34 280 доларів призових та 280 рейтингових очок. Вона вперше підніметься на 40 місце в рейтингу WTA.

Церемонію нагородження Марта Костюк розпочала зі слів "Слава Україні". "У положенні, в якому я перебуваю зараз, виграти цей титул є особливо важливим. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які зараз борються і гинуть… Очевидно, що це дуже особливий момент", — цитує Костюк BTU.

Зазначимо, що Марта Костюк після перемоги над Грачовою не стала тиснути їй руку і відмовилася від традиційної спільної фотосесії з нагородами.

Нагадаємо, колишній тенісист Сергій Стаховський під час великої війни розлучився із дружиною.