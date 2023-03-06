Уничтожила и унизила россиянку: Марта Костюк выиграла первый титул WTA (видео)

После финала украинка проигнорировала свою соперницу

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере выиграла турнир серии WTA. Наша спортсменка стала победительницей соревнований в американском Остине. Ранее Олегу Приходько посоветовали не возвращаться в Украину после слов теннисиста о полномасштабной войне.

В финальном поединке Костюк в двух сетах обыграла россиянку Варвару Грачеву, которая выступала под нейтральным флагом.

В первом сете Марта Костюк выиграла лишь один гейм на своей подаче и этого хватило, чтобы довести партию до победы. Во втором сете украинка уступала 3:5, но выиграла четыре гейма подряд, отыграв один сетбол на приеме.

Путь к победе:

R32: Далма Галфи (Венгрия) — 7:5, 6:1

R16: Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 3:6, 6:0

QF: Анна-Лена Фридсам (Германия) — 7:6 (6), 6:2

SF: Даниэль Коллинс (США, 4) — 6:4, 6:3

FR: Варвара Грачева (-) — 6:3, 7:5

Победа в Остине приносит Марте Костюк 34 280 долларов призовых и 280 рейтинговых очков. Она впервые поднимется на 40-е место в рейтинге WTA.

Церемонию награждения Марта Костюк начала со слов "Слава Украине". "В положении, в котором я нахожусь сейчас, выиграть этот титул особенно важно. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем нашим людям, которые сейчас сражаются и гибнут… Очевидно, что это очень особенный момент", — цитирует Костюк BTU.

Отметим, что Марта Костюк после победы над Грачевой, не стала пожимать ей руку и отказалась от традиционной совместной фотосессии с наградами.

Напомним, бывший теннисист Сергей Стаховский во время большой войны расстался с женой.