Український спортсмен похвалився відео з Моргенштерном

Неоднозначний вчинок українського бійця ММА

Український боєць змішаного стилю напівважкої ваги Ігор Потеря (20-3) зустрівся з російським виконавцем Моргенштерном, під музику якого досі розважається українська молодь, на його концерті в Польщі.

Відповідним відео боєць поділився на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, як українець провів так звану дуель поглядів із росіянином. Потеря підписав відео словом "Легенда", мабуть, на честь російського репера.

Нагадаємо, Моргенштерн виїхав з росії ще до початку повномасштабної війни, близько року тому. На батьківщині його звинуватили у торгівлі наркотиками, визнали іноагентом. Останнім часом перебував в ОАЕ. Репер публічно не засуджував президента рф володимира путіна, а про агресію росії проти України ухилявся від відповіді. Також він присвятив війні кліп "12". У треку є слова "великі дядьки відправлять на бійню". У роботі було використано біт українця Палагіна, а також залучене голосове повідомлення від його мами, записане в момент перебування у бомбосховищі.

Нагадаємо, у неділю, 5 березня, повідомлялося про те, що дворазовий олімпійський чемпіон з боксу, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) сфотографувався з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим, який є одним із друзів рамзана кадирова. Крім того, Махачев відкрито підтримує повномасштабне вторгнення рф в Україну.