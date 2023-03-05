Ломаченко обійнявся з улюбленцем Кадирова у США (відео)

Українець потрапив у черговий скандал

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО), який потрапив у серію скандалів через свої публікації в Instagram, зробив спільне фото з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим на турнірі UFC 285 у Лас -Вегасі (США).

Відповідне відео доступне на офіційному Twitter UFC. Режисер трансляції шоу в якийсь момент вирішив показати зірок, які відвідали вечір ММА, і Ломаченко з Махачевим засвітилися на другому плані. Український боксер обійняв росіянина для фото.

Махачев нещодавно захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі в бою з австралійцем Олександром Волкановські. Після цього голова Чечні рамзан кадиров привітав спортсмена, назвавши свої стосунки з бійцем "братськими". Крім того, кадиров заступився за Махачева через звинувачення росіянина у використанні крапельниці після зважування перед турніром UFC 284 у Перті (Австралія).

Додамо, у головній події вечора UFC 285 Джон Джонс переміг Сіріла Гана і став новим чемпіоном UFC у важкій вазі.

На соцмережі Ломаченка підписано понад 2,1 млн читачів. У боксера найбільше підписників серед українських спортсменів. Однак його останні пости викликали шквал критики. Примітно, що боксер закрив свою сторінку в Instagram для українців.

Нагадаємо, наприкінці грудня Василь опублікував у соцмережах відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, який казав, що Україна розпочала війну проти бога.

Після цього відомий український тенісист Сергій Стаховський порадив взяти боксера "на підвал". А захисник "Азовсталі" запропонував обміняти "Лому" на полонених солдатів, порівнявши боксера з Віктором Медведчуком.