Ломаченко обнялся с любимцем Кадырова в США (видео)

Украинец угодил в очередной скандал

Бывший чемпион мира по боксу в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который попал в серию скандалов из-за своих публикаций в Instagram, сделал совместное фото с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

Соответствующее видео доступно на официальном Twitter UFC. Режиссер трансляции шоу в какой-то момент решил показать звезд, которые посетили вечер ММА, и Ломаченко с Махачевым засветились на втором плане. Украинский боксер приобнял россиянина для фото.

Махачев недавно защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с австралийцем Александром Волкановски. После этого глава Чечни рамзан кадыров поздравил спортсмена, назвав свои отношения с бойцом "братскими". Кроме того, кадыров заступился за Махачева из-за обвинений россиянина в использовании капельницы после взвешивания перед турниром UFC 284 в Перте (Австралия).

Добавим, в главном событии вечера UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

На соцсети Ломаченко подписано более 2,1 млн читателей. У боксера больше всего подписчиков среди украинских спортсменов. Однако его последние посты вызывали шквал критики. Примечательно, что боксер закрыл свою страничку в Instagram для украинцев.

Напомним, в конце декабря Василий опубликовал в соцсетях видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, который говорил, что Украина начала войну против бога.

После этого известный украинский теннисист Сергей Стаховский посоветовал взять боксера "на подвал". А защитник "Азовстали" предложил обменять "Лому" на пленных солдат, сравнив боксера с Виктором Медведчуком.