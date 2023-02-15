"Втомилися від війни": в Полтаві молодь відривалася під пісні Інстасамки - фанатки путіна (відео)

Молодь заявляє, що вони вже втомилися від війни

У Полтаві стався культурний скандал. Місцева молодь оприлюднила у своїх соцмережах відео, де розважається під музику Інстасамки, Басти, Моргенштерна та інших російських артистів, які перебувають під санкціями РНБО.

Відео оприлюднив у себе на фейсбук-сторінці журналіст Костянтин Андріюк. На відео видно, як під вищезгадану музику розважається цілий нічний клуб у Полтаві, а його відвідувачі оприлюднили скандальні відео у себе в соцмережах.

354 день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю! Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під інстасамку, басту, могренштерна та іншу запоребрикову ригачку, — зазначив автор допису.

За його словами, учасники цієї вечірки ще обурювалися на критику. Один із відвідувачів заявив, що втомився від війни, інший — що М"вони живуть жизнь", а тим, хто став патріотами після війни — ганьба.

У закладі Мuza-Bar прокоментували ситуацію. Представник закладу заявив, що заклад орендували для проведення вечірки. Як тільки адміністрація дізналася, що сталося, то приїхала на місце та попросила припинити її.

Зазначимо, що Баста, попри часті концерти в Україні раніше, свідомо ігнорує тему війни. Instasamka також жодного разу не висловила свою громадянську позицію. Також були чутки про те, що росіянка пожертвувала 900 тисяч рублів з пісні "Деньги да" російській армії, але сама співачка це спростувала. Три роки тому вона записала кліп, де нахвалює путіна, зокрема словами: "путин — лучший президент, это главный факт".

Репер Моргенштерн на початку війни записав кліп з антивоєнним посиланням, де використав слова матері свого друга з Одеси, яка ховалася у бомбосховищі. Однак сам репер досі не зробив прямої заяви проти війни в Україні.

Нагадаємо, що російська музика досі займає високі позиції в українських рейтингах прослуховувань. Але вже значно менше. Попри це, російська Instasamka із піснею "Деньги да" займає четверте місце в додатку Spotify. Утім попит на російську музику почав падати у всіх країнах колишнього СРСР.