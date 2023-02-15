"Устали от войны": в Полтаве молодежь отрывалась под песни Инстасамки — фанатки путина (видео)

Тусовщики заявляют, что они уже устали от войны

В Полтаве произошел культурный скандал. Местная молодежь обнародовала в своих соцсетях видео, где развлекается под музыку Инстасамки, Басты, Моргенштерна и других находящихся под санкциями СНБО российских артистов.

Видео обнародовал у себя на фейсбук-странице журналист Константин Андриюк. На видео видно, как под вышеупомянутую музыку развлекается целый ночной клуб в Полтаве, а посетители обнародовали скандальные видео у себя в соцсетях.

354-й день полномасштабного вторжения оккупанта на нашу землю! Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под инстасамку, басту, магренштерна и другую запоребриковую ригачку, — отметил автор сообщения.

По его словам, участники этой вечеринки еще возмущались критикой. Один из посетителей заявил, что устал от войны, другой — что "они живут жизнь", а тем, кто стал патриотами после войны и критикуют других за российскую музыку — позор.

В заведении Мuza-Bar прокомментировали ситуацию. Представитель заведения заявил, что помещение арендовали для проведения вечеринки. Как только администрация узнала, что произошло, приехала на место и попросила прекратить ее.

Отметим, что Баста, несмотря на частые концерты в Украине, сознательно игнорирует тему войны. Instasamka также ни разу не высказала свою гражданскую позицию. Также были слухи о том, что россиянка пожертвовала 900 тысяч рублей из песни "Деньги да" российской армии, но сама певица это опровергла. Три года назад она записала клип, где нахваливает путина, в том числе словами: "путин — лучший президент, это главный факт".

Рэпер Моргенштерн в начале войны записал клип с антивоенной ссылкой, где использовал слова матери своего друга из Одессы, которая скрывалась в бомбоубежище. Однако сам рэппер до сих пор не сделал прямого заявления против войны в Украине.

Напомним, что российская музыка до сих пор занимает высокие позиции в украинских рейтингах прослушиваний. Но уже гораздо меньше. Несмотря на это, российская Instasamka с песней "Деньги да" занимает четвертое место в приложении Spotify. Впрочем, спрос на русскую музыку начал падать во всех странах бывшего СССР.