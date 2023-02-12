Российское в украинских трендах: сколько процентов украинцев все еще слушают музыку врага

Российские треки до сих пор в топах, но все меньше

За время полномасштабной войны музыкальные вкусы украинцев претерпевали изменения. Теперь украинцы все больше отказываются от культуры страны-агрессора, предпочитают отечественную музыку, популяризируют наших артистов. Кроме того, среди украинских исполнителей существенно увеличилось количество треков на родном языке. Артисты перепевают легендарные песни, создают музыку по стихам выдающихся поэтов.

Хотя благодаря запрету в общественном пространстве больше не звучат русские треки, в чартах самых популярных музыкальных платформ они до сих пор остаются. Двумя словами: борьба над культурной оккупацией продолжается.

Сегодня "Телеграф" расскажет, сколько процентов украинцев до сих пор слушают российских исполнителей? Как это способствует спонсированию войны? А также что об этом говорят украинские артисты?

Что показывает статистика?

Недавно OSINT-сообщество Molfar исследовало контент популярных приложений для прослушивания музыки и проанализировало, как изменились предпочтения украинцев с начала российского вторжения и по сей день.

Чтобы понять, что именно слушали украинцы за это время, на каждом стриминговом сервисе выделили 100 лучших композиций по локации "Украина" и поделили их на пять категорий по исполнителям: россияне (ru), белорусы (by), украинские певцы и группы, которые момент вторжения жили и работали в россии (UA*), украинцы (UA) и все остальные.

В общем, полномасштабное вторжение россии в Украину дало мощный толчок отказываться от российского музыкального контента. Однако перемены произошли не сразу. С 24 февраля Spotify приостановил деятельность в россии, ограничив перед тем возможность там оплатить премиумпакет. Но на ситуацию это фактически не отразилось. Даже в сентябре украинский рейтинг возглавляла российская композиция, еще 45 входили в ТОП-100. То есть, почти каждая вторая песня из чарта – российская.

Уже по состоянию на 30 января 2023 года ситуация несколько изменилась. Как показал web-трафик, количество российских исполнителей за второе полугодие полномасштабной войны в украинских чартах снизилось. С 48% до 18% у Spotify и с 27% до 21% у Apple Music.

Следовательно, больше всего контента украинского происхождения сейчас на Youtube Music — 62%, а меньше всего — Shazam и Spotify.

Язык исполнения песен в большинстве случаев совпадает со страной происхождения музыкантов или групп. Некоторая часть композиций – записанные в стиле phonk или же это диджей-сеты, не использующие живой голос исполнителя.

От 65 до 96% в ТОП100 занимают песни на украинском или английском языках, наибольший процент на платформе Deezer – 96%. Там же самый маленький процент песен на русском языке – 2%.

Сознание украинцев меняются с каждой новостью о российском терроре

До полномасштабной войны ТОП-10 песен в Украине сочиняли исключительно российские композиции. Ситуацию постепенно начала меняться после национального отбора к Евровидению — в топы Youtube и Spotify добавились легендарная "Stefania" группы Kalush Orchestra и их фит из Skofka "Домой".

В начале марта украинцы начали слушать композиции, соответствующие настроениям: Океан Эльзы — "Не твоя война", tiktok-кавер "Добрый вечер, мы из Украины", "Отец наш — Бандера", которая уже успела "полюбиться" российским пропагандистам, "Я солдат", "Маричка", "Ой, в лугу красная калина", "Вова, %аш их" и другие.

"С каждыми ужасными кадрами в новостях ситуация в музыкальных чартах менялась. Наиболее заметно это в тенденциях Youtube Music. Например, после новостей о циничном срыве россиянами эвакуации из Ирпеня на Youtube Music было еще 4 российские песни в чарте, тогда как на Spotify в трендах их было 8. После теракта в Кременчуге на Youtube Music уже не было ни одной российской композиции в рейтинге — такая ситуация на этой музыкальной платформе до сих пор", — пишет сообщество Molfar.

Вот данные за январь из трех наиболее популярных платформ:

Больше всего слушают украинских исполнителей именно на Youtube Music

Второе место – Apple Music: как и на ютубе, соловьиного пения здесь большая часть

Уверенное третье место по прослушиванию украинских музыкальных исполнителей – Spotify

Отметим, что в августе согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг" более 40% респондентов вообще перестали слушать российских исполнителей, 18% — не слушали раньше и не слушают сейчас. Только около 25% слушают по-прежнему. То есть почти 60% отказались от вражеской музыки или слушали ее значительно реже, чем до полномасштабной войны.

"Какая разница". Олег Скрипка о том, почему четверть украинцев до сих пор слушают русскую музыку

Неудивительно, что такие топы не нравятся украинским артистам. Так, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка объяснил, что до сих пор привлекает украинцев в музыке врага.

По его словам, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно исследовать феномен "какая разница". Некоторые украинцы остаются консервативными и не желают развиваться, а наши враги ловко этим манипулируют. Такие граждане просто закрывают глаза качественной украинской музыки.

"Полностью запретить прослушивание российской музыки нельзя. Однако государство должно способствовать культурной политике и инвестировать в это. Так, как в 1921 году "Щедрик" Леонтовича впервые прозвучал в США. Тогда хор имени Александра Кошица исполнил композицию в "Карнеги-Холле" в Нью -Йорке. С тех пор была создана английская версия слов, а мелодию в разных уголках планеты узнают уже как 100 лет. Очень важно заявлять миру о себе и популяризировать наши песни", — говорит музыкант.

Российские исполнители в трендах Украины – это новые танки и ракеты для врагов.

Во время прослушивания трека условной российской группы на Apple Music, Spotify или Youtube Music исполнители получают деньги за монетизацию, а затем платят налоги в бюджет россии. Его львиная доля идет на "оборону", а если корректнее — на убийство украинцев и обстрелы наших городов.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Поэтому каждый загруженный или купленный альбом музыканта из россии – это оружие для армии кафиров.

Если перевести в цифры, то это примерно выглядит так: