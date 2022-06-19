В Украине запретили российскую музыку: подробности

Кроме того, нардепы запретили издательскую продукцию из РФ и Беларуси

В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве. Документ поддержали 303 народных избранника.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале.

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"Рада запретила российскую музыку (№ 7273-д) в украинских медиа и общественном пространстве. ЗА — 303", — сообщил Железняк.

По словам соавтора документа Александра Санченко, этот закон имеет две цели: 1) способствовать развитию украинской музыки путем увеличения квот на радио; 2) запретить публичное исполнение русских песен, их использование на радио и телевидении.

При этом в Украине не будут запрещать российских исполнителей, публично осудивших войну РФ против Украины. А перечнем таких исполнителей будет заниматься СНБО. Также законопроектом до 40% увеличат долю песен на государственном языке на радио, и до 75% увеличится суточный объем ведения передач (новостно-аналитических, развлекательных) на государственном языке.

Железняк также добавил, что украинский парламент 306 голосами поддержал запрет на импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины, а также из Беларуси. Речь о законопроекте № 7459, которым усилят законодательные ограничения по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния РФ на украинский книжный рынок изнутри

Ранее "Телеграф" публиковал подборку лучших украинских песен, поднимающих дух во время войны.