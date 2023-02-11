"Когда ты взрослый дядя, но дочка говорит, что ты принцесса": боец ВСУ поделился трогательным фото

Боец ВСУ показал трогательное фото

После начала вторжения россии в Украину, многим гражданам нашей страны пришлось взять в руки оружие и отправиться на фронт. При этом многие позабыли, что суровые бойцы ВСУ, наводящие ужас на оккупантов, часто являются любящими отцами.

Напомнить об этом решил полицейский из Николаева и боец 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николай Русецкий в своем Facebook.

Он обнародовал трогательное фото с дочерью, которая решила порисовать на его ноге.

"Когда ты взрослый дядя, типа воевал Крым и Рим, но дочка сказала, что сегодня ты принцесса", — подписал фото Русецкий.

Пользователи сети не могли пройти мимо этого снимка и выразили свое восхищение.

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Григорий Решетник умилил сеть фотографией двухлетнего сына, который показал оккупантам неприличный жест.

Кроме того, мы также писали, что украинская актриса Инна Билоконь, известная своей ролью Инны Адольфовны ("мамы" Верки Сердючки), обнародовала в сети редкое фото своей настоящей дочери Яны.