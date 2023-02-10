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"Вот вам, враженьки наши": двухлетний сын Григория Решетника показал непристойный жест оккупантам (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Григорий Решетник с сыновьями Новость обновлена 10 февраля 2023, 14:28
Григорий Решетник с сыновьями. Фото https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

Шоумен пошутил, что его сын гарантирует территориальную целостность уже в этом году

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, улыбнувший стихом о победе Украины, показал, какой непристойный, но справедливый жест показал его младший сын Александр.

На странице в Инстаграме шоумен выложил фото, где двухлетний Саша прямо на камеру звездного отца сложил в руке хорошенькую фигу. "А вот вам, враженьки наши. Александр Решетник гарантирует территориальную целостность Украины уже в этом году! ", — подписал фото с сыном телеведущий.

Кадры с мальчиком умилили подписчиков ведущего проекта "Холостяк" и "Холостячка". Украинцы отметили, какой Саша маленький красавчик, а еще подчеркнули, какая у нас классная и непобедимая нация.

сын григория решетника саша
сын григория решетника саша
сын григория решетника саша

Ранее подобный жест оккупантам показали Андрей Данилко с "концертной мамой" Инной Билоконь. Таким способом артисты хотели показать поддержку Херсону, долгое время находившемуся под оккупацией российских захватчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что шоумен Григорий Решетник поднял настроение поклонникам реалити о холостяках и холостячках, найдя "новых" главных героев для следующих сезонов.

Теги:
#Дети #Григорий Решетник #Оккупанты