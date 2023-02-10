"Вот вам, враженьки наши": двухлетний сын Григория Решетника показал непристойный жест оккупантам (фото)

Шоумен пошутил, что его сын гарантирует территориальную целостность уже в этом году

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, улыбнувший стихом о победе Украины, показал, какой непристойный, но справедливый жест показал его младший сын Александр.

На странице в Инстаграме шоумен выложил фото, где двухлетний Саша прямо на камеру звездного отца сложил в руке хорошенькую фигу. "А вот вам, враженьки наши. Александр Решетник гарантирует территориальную целостность Украины уже в этом году! ", — подписал фото с сыном телеведущий.

Кадры с мальчиком умилили подписчиков ведущего проекта "Холостяк" и "Холостячка". Украинцы отметили, какой Саша маленький красавчик, а еще подчеркнули, какая у нас классная и непобедимая нация.

Ранее подобный жест оккупантам показали Андрей Данилко с "концертной мамой" Инной Билоконь. Таким способом артисты хотели показать поддержку Херсону, долгое время находившемуся под оккупацией российских захватчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что шоумен Григорий Решетник поднял настроение поклонникам реалити о холостяках и холостячках, найдя "новых" главных героев для следующих сезонов.