Укр

"Песець крадеться вже помітно, ведмідь тікає звідусіль": Решетник улыбнул стихотворением о победе Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной Новость обновлена 15 ноября 2022, 10:12
Телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной. Фото https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

Ведущий "Холостяка" вспомнил и о херсонском еноте

Украинский телеведущий Григорий Решетник посвятил небольшое стихотворение будущей победе Украины, когда наше государство освободит все оккупированные российскими оккупантами территории.

Авторские строчки были опубликованы в Инстаграме шоумена. Также Решетник вспомнил и о еноте, которого россияне похитили из Херсона, уже освобожденного воинами ВСУ.

"Песець крадеться вже помітно

Ведмідь тікає звідусіль

Єнот, чекаючи самітно,

Готує коровай і сіль"

Напомним, что российские захватчики уже мало кого могут удивить зверствами в Украине, но похищение енота из Херсонского зоопарка вызвало очень негативную реакцию украинцев. Уже который день после освобождения Херсона в сети до сих пор активно плодят мемы о похищенном еноте.

Следует заметить, что из Херсонского зоопарка по приказу директора ялтинского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова на самом деле вывезли большинство животных, от ламы и волка до осла и белок, однако енот стал самым известным похищенным животным.

Теги:
#Украина #Григорий Решетник