"Песець крадеться вже помітно, ведмідь тікає звідусіль": Решетник улыбнул стихотворением о победе Украины
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Ведущий "Холостяка" вспомнил и о херсонском еноте
Украинский телеведущий Григорий Решетник посвятил небольшое стихотворение будущей победе Украины, когда наше государство освободит все оккупированные российскими оккупантами территории.
Авторские строчки были опубликованы в Инстаграме шоумена. Также Решетник вспомнил и о еноте, которого россияне похитили из Херсона, уже освобожденного воинами ВСУ.
"Песець крадеться вже помітно
Ведмідь тікає звідусіль
Єнот, чекаючи самітно,
Готує коровай і сіль"
Напомним, что российские захватчики уже мало кого могут удивить зверствами в Украине, но похищение енота из Херсонского зоопарка вызвало очень негативную реакцию украинцев. Уже который день после освобождения Херсона в сети до сих пор активно плодят мемы о похищенном еноте.
Следует заметить, что из Херсонского зоопарка по приказу директора ялтинского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова на самом деле вывезли большинство животных, от ламы и волка до осла и белок, однако енот стал самым известным похищенным животным.