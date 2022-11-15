"Песець крадеться вже помітно, ведмідь тікає звідусіль": Решетник улыбнул стихотворением о победе Украины

Ведущий "Холостяка" вспомнил и о херсонском еноте

Украинский телеведущий Григорий Решетник посвятил небольшое стихотворение будущей победе Украины, когда наше государство освободит все оккупированные российскими оккупантами территории.

Авторские строчки были опубликованы в Инстаграме шоумена. Также Решетник вспомнил и о еноте, которого россияне похитили из Херсона, уже освобожденного воинами ВСУ.

"Песець крадеться вже помітно Ведмідь тікає звідусіль Єнот, чекаючи самітно, Готує коровай і сіль"

Напомним, что российские захватчики уже мало кого могут удивить зверствами в Украине, но похищение енота из Херсонского зоопарка вызвало очень негативную реакцию украинцев. Уже который день после освобождения Херсона в сети до сих пор активно плодят мемы о похищенном еноте.

Следует заметить, что из Херсонского зоопарка по приказу директора ялтинского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова на самом деле вывезли большинство животных, от ламы и волка до осла и белок, однако енот стал самым известным похищенным животным.