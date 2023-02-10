"Ось вам, вороженьки наші": дворічний син Григорія Решетніка показав непристойний жест окупантам (фото)

Шоумен пожартував, що його син гарантує територіальну цілісність вже цього року

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік, який посміхнув віршем про перемогу України, показав, який непристойний, але справедливий жест показав його молодший син Олександр.

На сторінці в Інстаграмі шоумен виклав фото, де дворічний Сашко прямо на камеру зіркового батька склав в руці гарненьку дулю. "А ось вам, вороженьки наші. Олександр Решетнік гарантує територіальну цілісність України вже цього року!", — підписав фото з сином телеведучий.

Кадри з хлопчиком зворушили підписників ведучого проєкту "Холостяк" і "Холостячка". Українці зазначили, який Сашко маленький красунчик, а ще підкреслили, яка в нас класна і непереможна нація.

Раніше подібний жест окупантам показали Андрій Данилко з "концертною мамою" Інною Білоконь. Таким способом артисти хотіли показати підтримку Херсону, який довгий час був під окупацією російських загарбників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шоумен Григорій Решетнік підняв настрій шанувальникам реаліті про холостяків і холостячок, знайшовши "нових" головних героїв для наступних сезонів.