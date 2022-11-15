Рус

"Песець крадеться вже помітно, ведмідь тікає звідусіль": Решетник посміхнув віршем про перемогу України

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Телеведучий Григорій Решетник з дружиною Христиною Новина оновлена 15 листопада 2022, 10:12
Телеведучий Григорій Решетник з дружиною Христиною. Фото https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

Ведучий "Холостяка" згадав і про херсонського єнота

Український телеведучий Григорій Решетник присвятив невеличкий вірш майбутній перемозі України, коли наша держава звільнить усі окуповані російськими окупантами території.

Авторські рядки були опубліковані в Інстаграмі шоумена. Також Решетник згадав і про єнота, якого росіяни викрали із міста Херсон, вже звільненого воїнами ЗСУ.

"Песець крадеться вже помітно

Ведмідь тікає звідусіль

Єнот, чекаючи самітно,

Готує коровай і сіль"

Нагадаємо, що російські загарбники вже мало кого можуть здивувати звірствами в Україні, але викрадення єнота із Херсонського зоопарку викликало надзвичайно негативну реакцію українців. Вже котрий день після звільнення Херсона у мережі досі активно плодять меми для викраденого єнота.

Варто зауважити, що з Херсонського зоопарку за наказом директора ялтинського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова насправді вивезли більшість тварин, від лами та вовка до осла та білок, проте єнот став найвідомішою викраденою твариною.

Теги:
#Україна #Григорій Решетник