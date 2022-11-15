"Песець крадеться вже помітно, ведмідь тікає звідусіль": Решетник посміхнув віршем про перемогу України
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Ведучий "Холостяка" згадав і про херсонського єнота
Український телеведучий Григорій Решетник присвятив невеличкий вірш майбутній перемозі України, коли наша держава звільнить усі окуповані російськими окупантами території.
Авторські рядки були опубліковані в Інстаграмі шоумена. Також Решетник згадав і про єнота, якого росіяни викрали із міста Херсон, вже звільненого воїнами ЗСУ.
"Песець крадеться вже помітно
Ведмідь тікає звідусіль
Єнот, чекаючи самітно,
Готує коровай і сіль"
Нагадаємо, що російські загарбники вже мало кого можуть здивувати звірствами в Україні, але викрадення єнота із Херсонського зоопарку викликало надзвичайно негативну реакцію українців. Вже котрий день після звільнення Херсона у мережі досі активно плодять меми для викраденого єнота.
Варто зауважити, що з Херсонського зоопарку за наказом директора ялтинського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова насправді вивезли більшість тварин, від лами та вовка до осла та білок, проте єнот став найвідомішою викраденою твариною.