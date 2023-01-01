Михаил Подоляк показал праздничный снимок с красавицей-женой: кто она и как выглядит (фото)

В соцсетях избранницы Подоляка фотографий немного

О личной жизни советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отличии от Алексея Арестовича, известно очень мало. СМИ несколько раз писали, что он женат, о детях информации в публичном пространстве нет. Но вот, 1 января, Подоляк порадовал сеть семейным снимком.

Фотографию с супругой Подоляк опубликовал на своей странице Facebook. Пара запечатлена у новогодней елки с красной звездой. Михаил в спортивном костюме приобнял любимую, а та, наряженная в белое платье, мило смотрит ему в глаза.

В публикации Подоляк рассуждает о том, как нас всех изменил ушедший 2022 год. Также он тепло обратился со словами благодарности к своей половинке – Марии Дамаскиной.

"Спасибо, Мария Дамаскина, что ты у меня есть… Всегда рядом. Всегда сильная. Всегда родная…", — говорится в посте Подоляк.

Он отмечает, что семья и родные – это главное, и призывает ценить и беречь тех, кто нас любит, особенно в такое тяжелое время.

"Всегда есть человек, который просто скажет "ты сможешь!" И вот в чем проблема – мы так привыкаем к своим близким, что часто не замечаем их выдающихся поступков. Потому что "так и должно быть"? На самом деле, конечно, не так. Поступки – всегда поступки. Поэтому нужно просто помнить, что человек, который рядом, делает нас теми, кем мы являемся. И иногда платит цену, куда больше, чем мы думаем", — написал Подоляк.

Михаил Подоляк с Марией Дамаскиной

Как выглядит жена Михаила Подоляка

Как указано на странице Марии Дамаскиной в Facebook, она – отельер, ресторатор, медиаэксперт, traveller, член Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. В ее профиле также есть несколько совместных фотографий с Михаилом Подоляком.

Мария Дамаскина с Михаилом Подоляком

Аватарка Марии Дамаскиной

Избранница Подоляка работает в сфере отельно-ресторанного бизнеса

В профиле Марии несколько фото у этого камина

Мария Дамаскина - член Ассоциации индустрии гостеприимства Украины

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