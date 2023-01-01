Михайло Подоляк показав святковий знімок із красунею-дружиною: хто вона і як виглядає (фото)

У соцмережах обраниці Подоляка фотографій небагато

Про особисте життя радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, на відміну від Олексія Арестовича, відомо дуже мало. ЗМІ кілька разів писали, що він одружений, про дітей інформації у публічному просторі немає. Та от, 1 січня, Подоляк порадував мережу сімейним знімком.

Фотографію з дружиною Подоляк опублікував на своїй сторінці Facebook. Пару зофільмовано біля новорічної ялинки з червоною зіркою. Михайло в спортивному костюмі обійняв кохану, а та, вбрана в білу сукню, мило дивиться йому в очі.

У публікації Подоляк розмірковує про те, як нас усіх змінив 2022 рік, що минув. Також він тепло звернувся зі словами подяки до своєї половинки – Марії Дамаскіної.

"Дякую, Маріє Дамаскіна, що ти в мене є… Завжди поряд. Завжди сильна. Завжди рідна…", — йдеться у пості Подоляка.

Він зазначає, що сім’я та рідні – це головне, і закликає цінувати та берегти тих, хто нас любить, особливо у такий важкий час.

"Завжди є людина, яка просто скаже "ти зможеш!" І ось у чому проблема — ми так звикаємо до своїх близьких, що часто не помічаємо їх визначних вчинків. Тому що "так і має бути"? Насправді, звичайно ж, не так. Вчинки — завжди вчинки. Тому треба просто пам'ятати, що людина, яка поруч, робить нас тими, ким ми є. І іноді платить ціну, куди більшу, ніж ми думаємо", — написав Подоляк.

Михайло Подоляк із Марією Дамаскіною

Як виглядає дружина Михайла Подоляка

Як зазначено на сторінці Марії Дамаскіної у Facebook, вона – готельєр, ресторатор, медіаексперт, traveller, член Асоціації індустрії гостинності України. У її профілі також є кілька спільних фотографій із Михайлом Подоляком.

Марія Дамаскіна з Михайлом Подоляком

Аватарка Марії Дамаскіної

Обранка Підоляка працює у сфері готельно-ресторанного бізнесу

У профілі Марії кілька фото біля цього каміна

Марія Дамаскіна – член Асоціації індустрії гостинності України

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