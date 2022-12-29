""Калібри" не закінчаться ніколи": у Зеленського поставили на місце Міноборони рф з їхнім тролінгом

Подоляк жорстко відповів росіянам

Під час здійснення вже десятого масованого ракетного обстрілу України Міноборони рф видало безглузду заяву про те, що крилаті ракети "Калібр" у росії нібито ніколи не закінчаться.

"Загрозлива" заява була опублікована 29 грудня о 9:28 у Telegram-каналі Міністерства оборони рф. Саме в цей час в Україну летіли десятки ракет. Одна з них прилетіла в результаті прямо до житлового будинку в Івано-Франківську, а у Києві уламки збитої ракети впали на приватний сектор.

Пост Міноборони росії

Безглуздості висловлюванню Міноборони країни-агресора додають нещодавні слова начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова в одному з інтерв’ю про те, що росія мріє вийти на виробництво 20 "Калібрів" на місяць.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter вирішив у своїй манері відповісти на сміливу заяву росіян.

"Чому потрібний спецтрибунал по росії? Хоча б для того, аби члени всіх "огидних вісімок", включаючи Міноборони 🇷🇺, відповіли за радісні крики "у нас, росіян, ніколи не закінчаться "Калібри", щоб убивати громадян іншої країни". Геноцидного типу держава (рф) має максимально заплатити", — написав Подоляк на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше українці відреагували на чергову масовану ракетну атаку з боку російських окупантів. Сайт "Телеграф" зібрав яскраві вислови українців у соцмережах.