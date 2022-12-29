""Калибры" не закончатся никогда": у Зеленского поставили на место Минобороны рф с их троллингом

Подоляк жестко ответил россиянам

Во время совершения уже десятого массированного ракетного обстрела Украины Минобороны рф выдало нелепое заявление о том, что крылатые ракеты "Калибр" у россии якобы никогда не закончатся.

"Угрожающее" заявление было опубликовано в 29 декабря в 9:28 в Telegram-канале Министерства обороны россии. Именно в это время на Украину летели десятки ракет. Одна из них прилетела в результате прямо в жилой дом в Ивано-Франковске, а в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный сектор.

Пост Минобороны рф

Нелепости высказыванию Минобороны страны-агрессора прибавляют недавние слова начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова в одном из интервью о том, что рф мечтает выйти на производство 20 "Калибров" в месяц.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter решил в своей манере ответить на смелое заявление россиян.

"Почему нужен спецтрибунал по росии? Хотя бы для того, чтобы члены всех "отвратительных восьмерок", включая Минобороны рф, ответили за радостные крики "у нас, россиян, никогда не закончатся "Калибры", чтобы убивать граждан другой страны". Геноцидного типа государство (рф) должно максимально заплатить", — написал Подоляк на своей странице.

Напомним, ранее украинцы отреагировали на очередную массированную ракетную атаку со стороны российских оккупантов. Сайт "Телеграф" собрал яркие высказывания украинцев в соцсетях.