Реакция украинцев на новый ракетный удар: путин — это мстительное чудовище из питерской подворотни

Несмотря на высокий пост, у путина так и осталась психология гопника

В четверг, 29 декабря, утром российские оккупанты подвергли Украину новой массированной атаке, выпустив по нашей территории более 120 ракет. Удары были нанесены по Киеву, Харькову, Одесской, Житомирской, Сумской и ряду других областей. В некоторых городах возникли перебои с подачей воды и электроэнергии, остановился электротранспорт.

Впрочем, несмотря на "прилеты", украинцы с язвительным юмором отреагировали на попытку престарелого российского диктатора владимира путина таким насилием развеять свои детские комплексы. Сайт "Телеграф" собрал яркие высказывания украинцев в соцсетях.

"Путин может пока радовать свое эго, считая, что испортить праздник украинцам, это высшее достижение. Как же сильно его когда-то кто-то обидел в детстве…", — иронизирует экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

Посетители странички экономиста предположили, что у путина заговорили скрытые комплексы и обида на украинцев. Его называют жертвой буллинга и мстительным чудовищем из питерской подворотни. Украинцы откровенно троллят бункерного деда с психологией гопника.

По мнению нардепа Романа Лозинского, именно так выглядит кульминация зимнего ракетного террора. Он напомнил, что запас ракет у врага иссякает, а украинская ПВО постоянно усиливается, поэтому обломки ракет весной будут падать в Черном море.

Ранее сайт "Телеграф" писал, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал нынешнюю ракетную атаку "рекордной". По его словам, враг делает все возможное, чтобы уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру и убить как можно больше мирных людей.