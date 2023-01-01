Знову стане батьком: засновник Facebook оприлюднив зворушливе фото з дружиною

Для пари це буде вже третя дитина

Засновник соцмережі Facebook 38-річний Марк Цукерберг натякнув, що незабаром знову стане батьком.

Це можна зрозуміти з його новорічної спільної фотографії разом зі своєю дружиною 37-річною Прісціллою Чан, на якому добре видно її округлий живіт.

"З Новим Роком! За всі пригоди та кохання, які прийдуть у 2023 році", — написав він.

Марк Цукерберг та Прісцілла Чан

Як відомо, Цукерберг і Чан одружилися у 2012 році. Пара вже виховує двох доньок Максиму Чан та Августу. Таким чином це буде третя дитина у їхній родині.

Марк Цукерберг є співзасновником платформи Meta, куди входять Facebook та Instagram, крім того, він є співзасновником проєкту зі створення космічного корабля Breakthrough Starshot і одним з найбагатших людей світу.

Прісцілла Чан є відомим американським педіатром і філантропом. Разом вони мають благодійну організацію, діяльність якої сфокусована на охороні здоров’я та освіті.

Як повідомлялося раніше, народний депутат України Роман Лозінський, який вступив до лав ЗСУ, у новорічну ніч зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці Світлані Кісільовій.