Знову стане батьком: засновник Facebook оприлюднив зворушливе фото з дружиною
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Для пари це буде вже третя дитина
Засновник соцмережі Facebook 38-річний Марк Цукерберг натякнув, що незабаром знову стане батьком.
Це можна зрозуміти з його новорічної спільної фотографії разом зі своєю дружиною 37-річною Прісціллою Чан, на якому добре видно її округлий живіт.
"З Новим Роком! За всі пригоди та кохання, які прийдуть у 2023 році", — написав він.
Як відомо, Цукерберг і Чан одружилися у 2012 році. Пара вже виховує двох доньок Максиму Чан та Августу. Таким чином це буде третя дитина у їхній родині.
Марк Цукерберг є співзасновником платформи Meta, куди входять Facebook та Instagram, крім того, він є співзасновником проєкту зі створення космічного корабля Breakthrough Starshot і одним з найбагатших людей світу.
Прісцілла Чан є відомим американським педіатром і філантропом. Разом вони мають благодійну організацію, діяльність якої сфокусована на охороні здоров’я та освіті.
Як повідомлялося раніше, народний депутат України Роман Лозінський, який вступив до лав ЗСУ, у новорічну ніч зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці Світлані Кісільовій.