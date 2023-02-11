"Коли ти дорослий дядько, але донька каже, що ти принцеса": боєць ЗСУ поділився зворушливим фото

Боєць ЗСУ показав зворушливе фото

Після початку вторгнення Росії в Україну багатьом громадянам нашої країни довелося взяти в руки зброю і вирушити на фронт. При цьому багато хто забув, що суворі бійці ЗСУ, які наводять жах на окупантів, часто люблять батьків.

Нагадати про це вирішив поліцейський із Миколаєва та боєць 79 окремої десантно-штурмової бригади Микола Русецький у своєму Facebook.

Він оприлюднив зворушливе фото із дочкою, яка вирішила помалювати на його нозі.

"Коли ти дорослий дядько, тіпа воював Крим і Рим, але доця сказала шо сьогодні ти принцеса", — підписав фото Русецький.

Користувачі мережі не могли пройти повз цей знімок і висловили своє захоплення.

Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Григорій Решетник зворушив мережу фотографією дворічного сина, який показав окупантам непристойний жест.

Крім того, ми також писали, що українська актриса Інна Білоконь, відома своєю роллю Інни Адольфівни ("мами" Вєрки Сердючки), оприлюднила у мережі рідкісне фото своєї справжньої доньки Яни.