Рус

"Мама" Вєрки Сердючки показала свою справжню доньку: рідкісне фото

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2177
Сценічна "мама" Сердючки має чоловіка та дорослу доньку Новина оновлена 27 січня 2023, 13:51
Сценічна "мама" Сердючки має чоловіка та дорослу доньку. Фото instagram.com/v_serduchka

Такі світлини зірка публікує нечасто

Українська акторка Інна Білоконь, яка відома своєю роллю Інни Адольфівни ("мами" Вєрки Сердючки), сьогодні виклала в мережу рідкісне фото. На ньому — її справжня донька. Сьогодні вона святкує свій день народження.

Світлина дорослої дочки Білоконь з’явилася в її інстаграм-профілі (він доступний для перегляду лише підписникам — ред.). На знімку — молода дівчина, блондинка у короткому чорному платті, яка позує, обіймаючи себе руками. "Тільки щастя! З днем народження, наша дівчинка!" — підписала фото Інна Білоконь.

Яна Білоконь

Відомо, що доньку "мами" Вєрки Сердючки звати Яна. Проте, скільки їй сьогодні виповнюється не вказано.

Яна Білоконь

У коментарях шанувальники акторки пишуть:

  • "Яка красуня ваша дочка!"
  • "Ну просто копія мами, нехай буде щасливою!"
  • "З днем народження дочки! Найщасливіший день для мами"

Данилку та Білоконь, до речі, часто приписують роман, проте ніяких доказів цього немає. Більш того, 55-річна акторка заміжня уже 26 років (її чоловік — Олег Білоконь).

Сценічна "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь та її чоловік Олег Білоконь
Спільно фото Інни та Олега Білоконь
Сімейне фото родини Білоконь - "мами" Вєрки Сердючки

Раніше ми розповідали, що Данилко разом зі своєю сценічною "мамою" показав росіянам непристойний жест. А пізніше — у грудні торік — під час свого виступу Вєрка Сердючка у прямому ефірі звернулася до путіна з побажанням, яке з радістю підтримають усі українці.

Теги:
#Вірка Сердючка #Інна Білоконь #Рідкісне фото