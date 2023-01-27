"Мама" Вєрки Сердючки показала свою справжню доньку: рідкісне фото

Такі світлини зірка публікує нечасто

Українська акторка Інна Білоконь, яка відома своєю роллю Інни Адольфівни ("мами" Вєрки Сердючки), сьогодні виклала в мережу рідкісне фото. На ньому — її справжня донька. Сьогодні вона святкує свій день народження.

Світлина дорослої дочки Білоконь з’явилася в її інстаграм-профілі (він доступний для перегляду лише підписникам — ред.). На знімку — молода дівчина, блондинка у короткому чорному платті, яка позує, обіймаючи себе руками. "Тільки щастя! З днем народження, наша дівчинка!" — підписала фото Інна Білоконь.

Яна Білоконь

Відомо, що доньку "мами" Вєрки Сердючки звати Яна. Проте, скільки їй сьогодні виповнюється не вказано.

У коментарях шанувальники акторки пишуть:

"Яка красуня ваша дочка!"

"Ну просто копія мами, нехай буде щасливою!"

"З днем народження дочки! Найщасливіший день для мами"

Данилку та Білоконь, до речі, часто приписують роман, проте ніяких доказів цього немає. Більш того, 55-річна акторка заміжня уже 26 років (її чоловік — Олег Білоконь).

Спільно фото Інни та Олега Білоконь

Раніше ми розповідали, що Данилко разом зі своєю сценічною "мамою" показав росіянам непристойний жест. А пізніше — у грудні торік — під час свого виступу Вєрка Сердючка у прямому ефірі звернулася до путіна з побажанням, яке з радістю підтримають усі українці.