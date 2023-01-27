"Мама" Вєрки Сердючки показала свою справжню доньку: рідкісне фото
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Такі світлини зірка публікує нечасто
Українська акторка Інна Білоконь, яка відома своєю роллю Інни Адольфівни ("мами" Вєрки Сердючки), сьогодні виклала в мережу рідкісне фото. На ньому — її справжня донька. Сьогодні вона святкує свій день народження.
Світлина дорослої дочки Білоконь з’явилася в її інстаграм-профілі (він доступний для перегляду лише підписникам — ред.). На знімку — молода дівчина, блондинка у короткому чорному платті, яка позує, обіймаючи себе руками. "Тільки щастя! З днем народження, наша дівчинка!" — підписала фото Інна Білоконь.
Відомо, що доньку "мами" Вєрки Сердючки звати Яна. Проте, скільки їй сьогодні виповнюється не вказано.
У коментарях шанувальники акторки пишуть:
- "Яка красуня ваша дочка!"
- "Ну просто копія мами, нехай буде щасливою!"
- "З днем народження дочки! Найщасливіший день для мами"
Данилку та Білоконь, до речі, часто приписують роман, проте ніяких доказів цього немає. Більш того, 55-річна акторка заміжня уже 26 років (її чоловік — Олег Білоконь).
Раніше ми розповідали, що Данилко разом зі своєю сценічною "мамою" показав росіянам непристойний жест. А пізніше — у грудні торік — під час свого виступу Вєрка Сердючка у прямому ефірі звернулася до путіна з побажанням, яке з радістю підтримають усі українці.