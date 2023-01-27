"Мама" Верки Сердючки показала свою настоящую дочь: редкое фото

Такие фотографии звезда публикует нечасто

Украинская актриса Инна Билоконь, известная своей ролью Инны Адольфовны ("мамы" Верки Сердючки), сегодня выложила в сеть редкое фото. На нем ее настоящая дочь. Сегодня она отмечает свой день рождения.

Фотография взрослой дочери Билоконь появилась в ее инстаграм-профиле (доступен он для просмотра только подписчикам — ред.). На снимке — молодая девушка, блондинка в коротком черном платье, которая позирует, обнимая себя руками. "Только счастья! С днем рождения, наша девочка!" — подписала фото Инна Билоконь.

Яна Билоконь

Известно, что дочь "мамы" Верки Сердючки зовут Яна. Однако сколько лет ей сегодня исполняется — не указано.

В комментариях поклонники актрисы пишут:

"Какая красотка ваша дочь!"

"Ну просто копия мамы, пусть будет счастлива!"

"С днем рождения дочери! Самый счастливый день для мамы"

Данилко и Билоконь, кстати, часто приписывают роман, однако никаких доказательств этого нет. Более того, 55-летняя актриса замужем уже 26 лет (ее муж — Олег Белоконь).

Совместно фото Инны и Олега Белоконь

Ранее мы рассказывали, что Данилко вместе со своей сценической "мамой" показал россиянам непристойный жест. А позже – в декабре прошлого года – во время своего выступления Верка Сердючка в прямом эфире обратилась к путину с пожеланием, которое с радостью поддержат все украинцы.