Скандал в Netflix: сервис запретил делиться паролем – как отреагировали украинцы

Услуга "распространить логин или пароль" станет платной

В начале февраля стало известно, что Netflix реализует свое обещание и в ближайшие месяцы ограничит совместное пользование аккаунтами. Чтобы убедиться, что все устройства связаны с основным местоположением, Netflix будет просить пользователей подключаться к основному Wi-Fi раз в месяц через приложение или сайт.

Теперь компания будет штрафовать пользователей, которые передают пароль от аккаунта другим людям. Нововведение ожидаемо не понравилось зрителям. В Украине, где компания в конце 2021 года запустила домен, оно также подверглось критике, ведь за время войны многие семьи начали временно жить отдельно.

Как будет работать новое правило?

Для борьбы с шерингом паролей Netflix заставит зрителей подтверждать доступ к аккаунту. Раз в 31 день нужно будет подключаться к основному Wi-Fi на территории одного домохозяйства. Другими словами, чтобы поделиться аккаунтом с другом, он должен раз в месяц подключать устройство к вашему Wi-Fi и включить сериал или фильм. Это может быть смартфон, телевизор или ноутбук, с которого он пользуется Netflix.

Netflix заставит зрителей раз в месяц подтверждать доступ к аккаунту

Что касается использования на нескольких гаджетах, то это по-прежнему разрешено, но в пределах одного домохозяйства.

Если в течение 31 дня не подключиться к основной сети, система будет блокировать доступ устройства к сервису до подключения или создания новой учетной записи.

В Netflix также продумали и те случаи, когда владелец аккаунта часто путешествует. Ему будет выдаваться временный одноразовый код, действующий 7 дней. Впрочем, без сбора данных не обошлось – в Netflix будут просматривать IP-адрес устройства, идентификаторы гаджетов и активность аккаунтов, чтобы заметить попытки обмануть систему.

По мнению компании, сервис теряет огромные деньги из-за злоупотребления клиентов шерингом паролей. По подсчетам Netflix, более 100 млн человек по всему миру не платят за услуги провайдеру. Вместо этого пользуются сервером с помощью учетных данных для входа других пользователей.

Команда надеется, что, положив конец совместному использованию учетных записей, принесет новые доходы компании. По сути, это единственный способ, с помощью которого Netflix может значительно увеличить количество подписчиков в Северной Америке, где сервис имеет наибольшую долю своего рынка.

Никакой информации о ценах, а также конкретной дате запуска новых правил не дают, ограничиваясь фразой, что их широко внедрят "в первом квартале 2023 года", то есть до апреля.

Информация о том, что Netflix будет штрафовать пользователей, передающих пароль в аккаунт другим людям, впервые появилась в октябре 2022 года. Теперь, когда главные подробности этого эксперимента обнародованы, остается лишь посмотреть, как отреагируют пользователи.

Как восприняли новость украинцы?

Еще во время презентации годового отчета в компании признались, что ожидают определенную "негативную реакцию" и отказ от подписки. Однако, по их мнению, в конце концов люди начнут платить за отдельные аккаунты, а это приведет к "повышению общих доходов компании".

Украинские пользователи негативно восприняли новость, ведь в последний год многие семьи вынуждены жить отдельно. Есть немало примеров, когда жена с детьми находится за границей, а муж защищает нашу страну на передовой. В таких условиях трудно говорить о привязке к одной и той же беспроводной сети, отметили пользователи.

Многие зрители сейчас находятся на фронте

Украинский блоггер и телеведущий Антон Швец написал целый пост в Facebook, в котором осудил Netflix и назвал его "бездушной корпорацией".

"То есть если вы отдали свой логин и пароль Василию, который сидит где-то на нуле под Энергодаром, или вы сами сидите на нуле под Углегорском, и не можете подключиться к домашнему вайфаю, потому что дома своего вы полгода не видели — ваш телефон, с которого вы смотрите кинчик за ужином, будет заблокирован через месяц? Публикация новых правил Нефтликса вызвала такую волну возмущения и отписок, что, надеюсь, Нетфликс будет вынужден заявить, что произошла ошибка", — пишет Антон.

Возникают также вопросы к тому, какую сеть сочтут основной.

"А теперь мне стало интересно – подписка оформлена на меня в Украине. Смотрят преимущественно сестра с детьми, сидящими сейчас в США, – и кто из нас "домашняя сеть?"

"У меня сын с домашнего интернета оплачивает максимальный пакет. А я и два побратима смотрим Нетфликс на первой линии фронта. Раз в месяц разве что Новой почтой передавать телефоны)) лол", — пишут украинцы в комментариях.

Некоторые пользователи обратили внимание, что нововведение противоречит политике Netflix в недавнем прошлом. Несколько лет назад на своей странице в Twitter стриминг продвигал противоположный месседж.

Несколько лет назад Netflix продвигал противоположный месседж

Netflix официально не разглашает количество своих подписчиков, но по неофициальным данным, их около 230 миллионов. Отмечается, что более 100 миллионов домохозяйств по всему миру пользуются общим доступом к аккаунтам.