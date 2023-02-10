Война — день 352: оккупанты давят на пяти направлениях, ВСУ бьют по тылам

Оперативно о главном 10 февраля

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 352-й день. Враг пытается взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, поэтому концентрирует основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но несет ощутимые потери.

В то же время ВСУ наносят в ответ точные и эффективные удары, уничтожая живую силу и технику оккупантов, а также ликвидируя склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. При этом украинские бойцы твердо намерены освоить поставляемые союзниками новые виды вооружения, что поможет сделать разгром российских войск более быстрым и практически неизбежным.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:40 Германия предоставит Словакии современное ПВО для усиления защиты границы с Украиной.

00:00 Силы ПВО сбили иранский дрон над Николаевской областью.

О происходившем 7 февраля читайте в материале: Война — день 349: россияне давят и пытаются окружить Бахмут

Информация за 8 февраля доступна в сводке: Война — день 350: оккупанты давят на Бахмут и стягивают войска к Лиману

С данными за 9 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 351: оккупанты усиливают давление на ВСУ на Донбассе и готовятся к новому наступлению