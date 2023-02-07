Война — день 349: россияне давят и пытаются окружить Бахмут

Оперативно о главном 7 февраля

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 349 дней. Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Также не прекращаются атаки россиян на ряде направлений. Особо тяжелая ситуация сложилась в районе Бахмута, где вражеские войска пытаются окружить обороняемый украинцами город.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите ЕС, сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс. Саммит ЕС пройдет 9-10 февраля в Брюсселе.

О происходившем 4 февраля читайте в материале: Война — день 346: россияне концентрируют силы возле Бахмута и готовятся к новому наступлению.

Информация за 5 февраля доступна в сводке: Война — день 347: оккупанты нацелились на Луганщину, но продолжают давить на Бахмут.

С данными за 6 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 348: россия готовится начать новое наступление и обстреливает мирные города.