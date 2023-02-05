Война — день 347: оккупанты нацелились на Луганщину, но продолжают давить на Бахмут

Оперативно о главном 5 февраля

Полномасштабная война россии против Украины длится 347 дней. Оккупантам не удается продавить оборону Бахмута, а потому они пытаются усилить давление на направлении Сватово и Кременной. Вместе с тем в ВСУ отмечают, что оккупанты начали активно предлагать своим приспешникам в Луганской области уехать на территорию россии.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 ВСУ нужны сотни тысяч беспилотников — Резников на встрече с разработчиками и производителями БПЛА.

00:00 Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что некоторых соратников беглого президента Виктора Януковича лишили гражданства.

С данными за 2 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 344: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе и обстреливают города.

О происходившем 3 февраля читайте в материале: Война — день 345: оккупанты пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе.

Информация за 4 февраля доступна в сводке: Война — день 346: россияне концентрируют силы возле Бахмута и готовятся к новому наступлению.