Укр

Война — день 347: оккупанты нацелились на Луганщину, но продолжают давить на Бахмут

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бои за Украину длятся 347 дней Новость обновлена 05 февраля 2023, 01:00
Бои за Украину длятся 347 дней

Оперативно о главном 5 февраля

Полномасштабная война россии против Украины длится 347 дней. Оккупантам не удается продавить оборону Бахмута, а потому они пытаются усилить давление на направлении Сватово и Кременной. Вместе с тем в ВСУ отмечают, что оккупанты начали активно предлагать своим приспешникам в Луганской области уехать на территорию россии.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 ВСУ нужны сотни тысяч беспилотников — Резников на встрече с разработчиками и производителями БПЛА.

00:00 Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что некоторых соратников беглого президента Виктора Януковича лишили гражданства.

С данными за 2 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 344: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе и обстреливают города.

О происходившем 3 февраля читайте в материале: Война — день 345: оккупанты пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе.

Информация за 4 февраля доступна в сводке: Война — день 346: россияне концентрируют силы возле Бахмута и готовятся к новому наступлению.

Теги:
#Украина #Россия #Война