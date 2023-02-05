Погода срывает новый массированный удар россии: в ВСУ назвали важный признак

На дежурстве можно заметить только разведчиков и корабли обеспечения

Несмотря на прогнозы ВСУ по поводу вероятной подготовки нового массированного удара по Украине, россиянам пришлось изменить свои планы. В частности, на это повлиял серьезный шторм, бушующий в Черном и Азовском морях. Его сила достигает пяти-шести баллов, что весьма серьезно для наших широт. По словам главы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, из-за этого россиянам пришлось завести почти все свои военные корабли в порты базирования.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона 5 февраля. Согласно информации Гуменюк, в настоящее время в акватории Черного моря находится всего пять единиц российского флота. Среди них только корабли разведки и дополнительного обеспечения.

В Азовском море вообще нет ни одного корабля, в том числе и ракетоносителей.

"Пять-шесть баллов для Черного моря — очень мощный шторм. Им пришлось привести ракетоносители в базу. Погода существенно вмешалась в планы врага", — отметила Наталья Гуменюк.

При этом, отмечает она, россияне не прекращают разведку, в том числе и благодаря авиации. На это указывают регулярные вылеты российских самолетов с территории Беларуси, из-за чего в Украине постоянно объявляются масштабные воздушные тревоги. По мнению военнослужащей, таким образом россияне пытаются выведать месторасположение очагов нашей противовоздушной обороны.

Следует отметить, что согласно прогнозам синоптиков, в Украину наконец-то начинает "заходить" настоящая температурная зима. Именно на февраль прогнозируются сильные морозы и, вероятно, снегопады.

Телеграф также рассказывал, как дальнейшее похолодание может повлиять на общую ситуацию на фронте. Свое видение высказал военный эксперт, полковник Влад Волошин.